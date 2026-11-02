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Varanasi News: भिखारीपुर से अमरा अखरी तक के नालों से हटेंगे अवैध कब्जे

Mon, 02 Nov 2026 02:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:18 AM IST
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Illegal encroachments on the drains from Bhikharipur to Amra Akhari will be removed
भिखारीपुर से अमरा अखरी चौराहे तक सड़क किनारे नाले और नालियों पर दुकानें हैं। नगर निगम ने नाले के ऊपर बने दुकानों को हटाने का निर्णय लिया है। नाले पर किए गए सभी अवैध कब्जों और दुकानों को हटाया जाएगा। अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के साथ ही उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि इस मार्ग के जमीनों के दस्तावेज की जांच करें। जिन लोगों ने नालों पर कब्जा किया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दीपावली बाद नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी। अमरा अखरी बाईपास से भिखारीपुर मार्ग पर जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 14.89 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेन (नाला निर्माण) और सड़क मरम्मत का कार्य शुरू किया जा रहा है।
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