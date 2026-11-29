आईआईटी बीएचयू के कैंपस प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा नौकरियां और इंटर्नशिप के मौके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर मिले। करीब 45 फीसदी नौकरियां सॉफ्टवेयर सेक्टर में मिली हैं। यानी ज्यादातर का सेलेक्शन गूगल, माइक्रो सॉफ्ट, डेटा ब्रिक्स और स्क्वायर पॉइंट जैसी कंपनियों का क्रेज टेक्नोसेवियों में ज्यादा रहा। दूसरे सबसे ज्यादा ऑफर्स मशीन लर्निंग और क्वांटिटेटिव सेक्टर में मिले। लगभग 20 फीसदी नौकरियां इस क्षेत्र के हिस्से में आईं।

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15 फीसदी के साथ कोर सेक्टर तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में ऑफर्स आए। इसमें टाटा स्टील, एनटीपीसी और बिड़ला जैसी कंपनियां शामिल हैं। चौथे पर एनालिटिक्स और पांचवें पर प्रोडक्ट और बिजनेस सेक्टर रहा। विज्ञापन



आईआईटी बीएचयू में प्लसेमेंट की प्रक्रिया एक दिसंबर आधी रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। करीब 300 से ज्यादा कंपनियों की ओर से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं कराई जाएंगी। प्लेसमेंट की पूरी प्रक्रिया बीटेक तीसरे साल के विद्यार्थियों की ओर से पूरी की जाएंगी। 15 फीसदी के साथ कोर सेक्टर तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में ऑफर्स आए। इसमें टाटा स्टील, एनटीपीसी और बिड़ला जैसी कंपनियां शामिल हैं। चौथे पर एनालिटिक्स और पांचवें पर प्रोडक्ट और बिजनेस सेक्टर रहा।आईआईटी बीएचयू में प्लसेमेंट की प्रक्रिया एक दिसंबर आधी रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। करीब 300 से ज्यादा कंपनियों की ओर से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं कराई जाएंगी। प्लेसमेंट की पूरी प्रक्रिया बीटेक तीसरे साल के विद्यार्थियों की ओर से पूरी की जाएंगी।

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