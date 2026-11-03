वाराणसी: टोल बचाने के चक्कर में पांच हजार से ज्यादा वाहनों का लंका में दबाव, बिगड़ी यातायात व्यवस्था
टोल बचाने के चक्कर में पांच हजार से ज्यादा वाहनों का लंका में सुबह-शाम दबाव होता है। यही हाल रामनगर-सामनेघाट पुल से लेकर लंका मालवीय चौराहा तक का है।
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हाईवे से सटे लंका, रामनगर और चितईपुर थाना क्षेत्र में जाम का प्रमुख कारण टोल टैक्स बचाने के चक्कर में भारी वाहन समेत कॉमर्शियल वाहनों का रोजाना दबाव है। लंका के सीरगोवर्धन, लौटूवीर मार्ग पर सुबह से शाम तक अनगिनत गाड़ियों की आवाजाही है। यही हाल रामनगर-सामनेघाट पुल से लेकर लंका मालवीय चौराहा तक का है।
नगर निगम के डंपर से लेकर अन्य कई तरह की गाड़ियां टोल टैक्स बचाने के चक्कर में सीरगोवर्धन-लौटूवीर मार्ग पर संचालित होती है। बड़ी गाड़ियों की आवाजाही के चलते सुबह और शाम यह मार्ग यातायात जाम की चपेट में होता है।
लंका चौराहे, सामनेघाट, भगवानपुर-सीरगोवर्धन मार्ग, लौटूवीर मार्ग पर भारी वाहन संचालित हो रहे हैं। रविदास मंदिर होने के कारण श्रद्धालुओं की भी आवाजाही होती है।
बीएचयू में उपचार को आने वाले मरीजों, तीमारदारों के वाहन भी इसी रूट से आवाजाही करते हैं। ऐसे में सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक वाहनों के दबाव से यह क्षेत्र जाम की चपेट में होता है। हाईवे से आवाजाही करने वाले नगर निगम के वाहन भी डाफी टोल टैक्स नहीं देना चाहते हैं। ईंधन और टोल बचाने के चक्कर में निगम के भारी वाहनों को दबाव लंका क्षेत्र में अधिक होता है।
ट्रैवल्स के वाहन और मिनी बसें भी इसी रूट से गुजरती हैं। बीच में सीरगोवर्धन के लोगों ने इन वाहनों का विरोध भी किया लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। दुर्घटनाएं और जाम के कारण जस के तस हैं। डाफी टोल बचाने के चक्कर में लगभग 5 हजार वाहनों की आवाजाही लंका क्षेत्र में होती है।
लौटूवीर पुलिया-सीरगोवर्धन रूट पर लगेगा हाइटगेज हाईवे से लौटूवीर पुलिया-सीरगोवर्धन रूट पर पुलिस हाइटगेज लगवाएगी। बाहरी वाहनों को लंका चौराहे और बीएचयू सीरगोवर्धन तिराहे पर रोकने के लिए लंका पुलिस प्रस्ताव बना रही है। जल्द ही इसे मूर्त रूप दिया जाएगा।
क्या बोले अधिकारी
लंका चौराहे, सीरगोवर्धन, लौटूवीर मार्ग, सामनेघाट-भगवानपुर मार्ग की तरफ सुबह-शाम वाहनों का दबाव अधिक होता है। डाफी टोल बचाने के चक्कर में भी इस रूट पर वाहनों की आवाजाही होती है। -गौरव कुमार, एसीपी भेलूपुर