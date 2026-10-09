एयर शो में हाईटेक कनेक्टिविटी: हॉटलाइन और लीज्ड लाइन से जुड़ेंगे नमो घाट, बीएचयू, छावनी व बाबतपुर; अलर्ट

गंगा किनारे 6 किलोमीटर में होगी तीन लेयर की बैरिकेडिंग

एयर शो की तैयारियों के मद्देनजर रामनगर से लेकर सूजाबाद क्षेत्र तक लगभग 6 किलोमीटर में गंगा किनारे लोहे के तार से बैरिकेडिंग की जा रही है। लोगों के खड़े होने के लिए अंदर की ओर बांस और बल्ली के सहारे दो लेयर की बैरिकेडिंग की जा रही है। पहले लेयर में महिलाएं और पीछे पुरुष खड़े होंगे। बैरिकेडिंग का काम 50 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।



वहीं, गंगा किनारे बालू के टीलों को बराबर किया जा रहा है। गड्ढों को समतल किया जा रहा है। वर्तमान में डोमरी से लेकर सूजाबाद तक 24 जेसीबी, रोलर व लेवलर लगाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए 500 मीटर पर एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। हर 200 मीटर पर पुलिस चेक पोस्ट भी बनाया जा रहा है। इसी चेक पोस्ट के माध्यम से सूचना प्रसारित करने का काम भी किया जाएगा।