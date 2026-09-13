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Varanasi News: कमरा नंबर 802 में मृत मिले हेरिटेज मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजिस्ट

Sun, 13 Sep 2026 01:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:31 AM IST
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Heritage Medical College urologist found dead in Room No. 802.
पास में मिली इंजेक्शन सिरिंज और एनेस्थीसिया की खाली शीशी
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संवाद न्यूज एजेंसी

रोहनिया। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज-अस्पताल, भदवर में तैनात यूरोलॉजिस्ट डॉ. गौतम शुभंकर परिसर के आवास में मृत मिले। शनिवार शाम डॉक्टर के अस्पताल नहीं पहुंचने पर साथी चिकित्सकों ने मोबाइल पर संपर्क किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। आवास पहुंचने पर कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो डॉक्टर बेड पर मृत पड़े मिले। कमरे में पास ही इंजेक्शन की सिरिंज और एनेस्थीसिया की दवा की खाली शीशी भी मिली। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।


मूल रूप से पटना के कंकड़बाग निवासी डॉ. गौतम शुभंकर हेरिटेज मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजिस्ट थे। वह कॉलेज परिसर में आठवें तल पर कमरा नंबर 802 में रहते थे। शुक्रवार शाम ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अपने आवास चले गए थे। शनिवार शाम तक अस्पताल नहीं पहुंचने पर साथी डॉक्टरों को चिंता हुई। प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।
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