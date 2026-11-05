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Varanasi News: मजदूरी के 10 हजार रुपये मांगने पर सिर फोड़ा, 6 पर प्राथमिकी

Thu, 05 Nov 2026 11:53 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:53 PM IST
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Head broken for demanding Rs 10,000 as wages, FIR against 6
चौबेपुर। क्षेत्र के उमरहां गांव में बकाया मजदूरी के 10 हजार रुपये मांगने पर मजदूर राजकुमार को आधा दर्जन की संख्या में लोगों ने हमला किया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। राजकुमार के मुताबिक, वह गांव के साजन के साथ मजदूरी करता है। 25 अक्तूबर की रात करीब 8:30 बजे वह साजन के घर बकाया 10 हजार रुपये मांगने पहुंचा था। आरोप है कि रुपये मांगते ही साजन गाली-गलौज करने लगा और ईंट से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। इसके बाद राहुल, बाबूलाल, शिवकुमार, बद्री और दो अज्ञात लोगों ने भी ईंट-पत्थर से हमला किया। थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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