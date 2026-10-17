हार्वर्ड की थ्योरी भ्रामक: जीन वैज्ञानिक प्रो. ज्ञानेश्वर बोले- भारत में ब्राह्मण से दलित तक के पूर्वज एक

भारत में दलित से लेकर ब्राह्मण तक सभी के पूर्वज एक ही हैं। दो हजार साल पहले ब्राह्मण और क्षत्रीय एक ही व्यक्ति थे। इन्हीं लोगों का गुजरात के पटेल समुदाय के साथ आनुवंशिक जुड़ाव लगभग 4500 साल पुराना पाया गया। भारत की प्राचीन संथाल जनजाति के साथ यह आनुवंशिक और डीएनए कनेक्शन 8000 साल पुराना है।

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ये बातें बीएचयू के महिला महाविद्यालय में जीन वैज्ञानिक प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे ने कहीं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों की जिन थ्योरी को सच मानकर दशकों से पढ़ाया जाता रहा, अब भारतीय विज्ञान उन्हें सिरे से खारिज कर रहा है। उन्होंने डीएनए के वाई-क्रोमोजोम और ‘हैपलोग्रुप आर-2’ के वैज्ञानिक डेटा को सामने रखा। बताया कि डीएनए जातियों की दीवार को ढहा देगा।