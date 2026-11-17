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पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी। दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक चलेगी। कक्षा एक के बच्चों का केवल मौखिक मूल्यांकन किया जाएगा जबकि कक्षा छह से आठ तक के छात्रों की लिखित परीक्षा होगी। एडी बेसिक हेमंत राव ने बताया कि परीक्षा में शुचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। निर्देशों के अनुसार, विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक परीक्षा कराएंगे। ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। हेमंत राव ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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वाराणसी मंडल के परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026-27 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 21 नवंबर तक चलेंगी, जिनमें 7420 विद्यालयों के 814717 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा की समय-सारिणी जारी कर दी गई है और परीक्षाएं प्रतिदिन दो पालियों में कराई जाएंगी।