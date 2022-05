{"_id":"6289528fccad1730bf21bee5","slug":"gyanvapi-survey-suit-will-be-filed-on-23rd-for-worshiping-shivling-found-in-the-premises-police-commissioner-made-this-appeal","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi Survey : परिसर में मिले शिवलिंग पूजन के लिए 23 को दायर होगा वाद, पुलिस आयुक्त ने की ये अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 22 May 2022 02:28 AM IST