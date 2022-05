{"_id":"62871599f5bd3179504dc7c9","slug":"gyanvapi-survey-report-flowers-on-wall-of-gyanvapi-mosque-symbolizing-din-e-ilahi-anjuman-intezamia-masajid-committee-claims","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर बने फूल दीन ए इलाही के प्रतीक, मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव का दावा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 20 May 2022 09:44 AM IST