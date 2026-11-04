फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi case Anjuman Intezamia Masajid Committee raises questions regarding revision petition

ज्ञानवापी मामला: अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने रिवीजन अर्जी पर उठाए सवाल, सात नवंबर को अगली सुनवाई

Wed, 04 Nov 2026 12:29 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 04 Nov 2026 12:29 PM IST
सार

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अखलाक और मुमताज ने पक्ष रखा। कमेटी के अधिवक्ताओं ने रिवीजन अर्जी की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

विज्ञापन
Gyanvapi case Anjuman Intezamia Masajid Committee raises questions regarding revision petition
Gyanvapi Case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

साल 1991 के ज्ञानवापी मुकदमे में वादी पक्षकार हरिहर पांडेय की तीन बेटियों को पक्षकार बनाने और वादमित्र को हटाने से संबंधित प्रकरण में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत में सुनवाई हुई। 

विज्ञापन


अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल रिवीजन अर्जी पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अखलाक और मुमताज ने पक्ष रखा। कमेटी के अधिवक्ताओं ने रिवीजन अर्जी की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे दाखिल करने का अधिकार नहीं है। 
विज्ञापन


मुकदमे में बार-बार प्रार्थना पत्र दाखिल कर सुनवाई में विलंब किया जा रहा है। ऐसे में रिवीजन अर्जी पोषणीय नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। वहीं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। इस पर अदालत ने बोर्ड की बहस का अवसर समाप्त कर अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि निर्धारित की। अगली सुनवाई पर तीनों बेटियों की ओर से अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ज्ञानवापी मुकदमे के वादी पक्षकारों में शामिल हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी तीन पुत्रियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेनू पांडेय ने पक्षकार बनाने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed