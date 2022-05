{"_id":"627efe48d7eca609580e6941","slug":"gyanvapi-campus-survey-after-29-years-4-months-and-10-days-the-locks-of-the-closed-rooms-will-open","type":"story","status":"publish","title_hn":"ज्ञानवापी परिसर : 29 साल, 4 महीने और 10 दिन के बाद खुलेंगे बंद कमरों के ताले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शशांक मिश्र, वाराणसी Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 14 May 2022 06:26 AM IST