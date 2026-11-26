Varanasi News: गुरु शरणानंद महाराज ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:55 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:55 PM IST
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फोटो
वाराणसी। रमणरेती महावन, कासनी आश्रम के मुखिया गुरु शरणानंद महाराज काशी पहुंचे और श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया। वैदिक ब्राह्मणों ने विधिवत पूजन कराया। वह बाबा के दर्शन कर अभिभूत हुए। हर हर महादेव के जयघोष से धाम गूंज उठा। मंदिर प्रशासन ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। उनके साथ साधु-संतों ने भी दर्शन किए। मंदिर परिसर में उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रही। संवाद
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वाराणसी। रमणरेती महावन, कासनी आश्रम के मुखिया गुरु शरणानंद महाराज काशी पहुंचे और श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया। वैदिक ब्राह्मणों ने विधिवत पूजन कराया। वह बाबा के दर्शन कर अभिभूत हुए। हर हर महादेव के जयघोष से धाम गूंज उठा। मंदिर प्रशासन ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। उनके साथ साधु-संतों ने भी दर्शन किए। मंदिर परिसर में उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रही। संवाद