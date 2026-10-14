Varanasi News: बीएचयू साई सेंटर की गुंजन ने जीता 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण

विज्ञापन

61वीं यूपी स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बीएचयू साई सेंटर की छात्रा गुंजन यादव ने स्वर्ण पदक जीता। वह कला संकाय में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। गुंजन यादव ने यह सफलता 100 मीटर बाधा दौड़ में हासिल की। साई सेंटर के कोच संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि वह बीएचयू के एंफीथियेटर मैदान पर हर रोज सुबह शाम सात घंटे अभ्यास करती हैं। वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। खिलाड़ी के प्रदर्शन पर साई वाराणसी प्रभारी सुभांशु द्विवेदी, अभिषेक मावलय, पुजा यादव, डॉ. अमित थापा ने बधाई दी।