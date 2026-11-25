बाबा कालभैरव और मां अन्नपूर्णा के मंदिरों में भी दर्शन-पूजन के लिए लोगों की आवाजाही बनी रही। गंगा घाटों से मंदिरों तक जाने वाली गलियों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। पूर्वांचल के जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से आए लोगों ने भी कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन को विशेष पुण्यकारी मानते हुए धार्मिक अनुष्ठान किए।



भीड़ के बीच सुरक्षा और यातायात की रही परीक्षा

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। प्रमुख घाटों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रही। जल पुलिस की टीमें गंगा में निगरानी करती रहीं, जबकि एनडीआरएफ के जवान भी मुस्तैद रहे।



श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरती गई। घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। रूट डायवर्जन के बावजूद सामनेघाट पुल और राजघाट पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि सुबह स्नान करने वालों की संख्या करीब पांच लाख के करीब रही।