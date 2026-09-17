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उपलब्धि: जूनियर महिला हॉकी एशिया कप जीतकर लौटी मधु पटेल का भव्य स्वागत, वाराणसी एयरपोर्ट पर जश्न

Thu, 17 Sep 2026 04:42 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 17 Sep 2026 04:42 PM IST
सार

जूनियर महिला हॉकी एशिया कप जीतकर लौटी मधु पटेल का वाराणसी एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। टर्मिनल भवन के बाहर परिजनों, शुभचिंतकों और सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया।

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Grand welcome for Madhu Patel upon return after winning Junior Women Hockey Asia Cup in varanasi
मधु पटेल का भव्य स्वागत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2026 की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम की सदस्य मधु पटेल का उनके गृह जनपद वाराणसी में भव्य स्वागत किया गया। वह बृहस्पतिवार को हैदराबाद से विमान द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर पहुंचीं। टर्मिनल भवन के बाहर परिजनों, शुभचिंतकों और सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया।

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स्वागत कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में किया गया। लोगों ने माल्यार्पण, गुलदस्ता भेंट कर और तिरंगा देकर मधु पटेल का अभिनंदन किया। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस जीत की खुशी में डिस्क जॉकी और बैंड बाजे के साथ एक शानदार काफिला निकला। यह काफिला मधु पटेल के गृह ग्राम धनेसरी तक पहुंचा। वहां ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने जीत का भव्य जश्न मनाया। कैलाश पटेल और राष्ट्रीय परिषद सदस्य ने इस स्वागत का आयोजन किया था।
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स्वागत में शामिल लोग
एयरपोर्ट पर मधु पटेल का जोरदार स्वागत करने के लिए कई लोग मौजूद थे। इनमें गुलाब पटेल, अमर सिंह पटेल और गुलाब सिंह राठौर शामिल थे। घनश्याम पाण्डेय, कांता प्रसाद गिहार और सतीश पटेल भी उपस्थित थे। गोविंद नारायण पटेल, पत्रकार सुनील यादव और सत्यनारायण पटेल ने भी स्वागत किया। भोलानाथ पटेल, अनुराग पटेल और एजाज अहमद सहित सैकड़ों ग्रामीण वहां पहुंचे।
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जश्न और आयोजन
कन्हैया लाल मिश्रा, चेत सिंह और राजेश कुमार सिंह पटेल भी स्वागत करने वालों में थे। बालकिशुन पटेल, रविशंकर पटेल और लाल जी पटेल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विवेक पटेल, सुरेंद्र पटेल, जय किशन पटेल और जितेंद्र कुमार पटेल भी वहां मौजूद थे। अभिषेक पटेल, गौतम पटेल, अमन पटेल और बबलू पटेल सहित अन्य शुभचिंतकों ने भी हिस्सा लिया। यह पूरा आयोजन आम आदमी पार्टी, वाराणसी के जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल और राष्ट्रीय परिषद सदस्य द्वारा किया गया था।

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