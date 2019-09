अशांत हुईं गंगा, लेकिन पानी घुसने से बुनकरों की मशीनें खराब, बोले- कब तक ऐसा रहेगा हम नहीं जानते

गंगा के जलस्तर ने अब तबाही मचानी शुरू कर दी है। गांव तो चपेट में आए ही हैं, शहर की कई कॉलोनियां भी बाढ़ की चपेट में हैं। पूरी की पूरी बस्तियों में पानी भर चुका है। घर खाली हो चुके हैं और लोग ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेकर मुश्किलों भरे दिन काट रहे हैं। शनिवार को गंगा का जलस्तर बढ़ने की गति की कमी तो आई, लेकिन यह थमी नहीं है। वहींकेंद्रीय जल आयोग के अनुसार, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई बारिश के चलते यमुना, चंबल, केन और बेतवा सहित कई सहायक नदियों से पानी बढ़ा है। इसी कारण गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है।

Varanasi: Buildings in low-lying areas of city partially submerged due to rise in water level of river Ganga. Machines in handlooms of also partially submerged, weavers say "We don't know how long will this persist. Cleaning these machines will take up months. We'll suffer loss." pic.twitter.com/HBASauEh5D