एक महीने में चार मौतों से दहशत: वाराणसी के मंगलपुर गांव में हुई घटना; तेज बुखार, जोड़ों में दर्द से परेशान लोग

काशी विद्यापीठ ब्लॉक के मंगलपुर गांव में लोग तेज बुखार, जोड़ों में दर्द और प्लेटलेटस गिरने से परेशान हैं। एक महीने में गांव के 4 लोगों की मौत होने के बाद ग्रामीणों को डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी का डर सता रहा है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची। लोगों की जांच हुई तो 10 लोगों में बुखार जैसे लक्षण मिले हैं। जिन लोगों की मौत हुई है, उसके पीछे परिजन डेंगू से मौत की बात कह रहे हैं जबकि स्वास्थ्य विभाग ने इन्कार किया है।

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जिला मलेरिया अधिकारी के अनुसार, टीम भेजकर जांच करने के साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मंगलपुर गांव में अधिकांश लोगों को बुखार है। प्लेटलेटस भी कम होता जा रहा है। जमालूद्दीन (35), गुलाम रब्बानी (66), आयशा बेगम (52) और मद्दर बेगम (48) की मौत हुआ है। परिजनों ने मौत की वजह डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियां बताई है। उनका कहना है कि जोड़ों में तेज दर्द, बुखार के साथ ही कई दिनों से प्लेटलेटस भी कम हो रहा था। नुरैन, तौफीक, सलाउद्दीन , जरदार, रामसुंदर पटेल बीमार हैं।