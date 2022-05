{"_id":"628dbeb0f2254324af4e78ba","slug":"former-isro-chairman-dr-k-sivan-meets-students-at-iit-bhu-in-varanasi-said-youth-is-responsible-for-making-aatmnirbhar-india","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: इसरो के पूर्व चेयरमैन ने आईआईटी बीएचयू में छात्रों से की मुलाकात, बोले- भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी युवाओं पर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 25 May 2022 10:59 AM IST