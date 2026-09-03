बाढ़ प्रभावितों को दो दिन में मिले राहत, टूटी सड़कों के गड्ढे भी भरें : रविंद्र जायसवाल

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मंत्री ने कहा कि राहत शिविरों में रहने, भोजन और जरूरत के अनुसार चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो। बुजुर्गों और बच्चों के लिए दूध व फल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों तक खाद्यान्न और बच्चों के लिए दूध पहुंचाने को कहा। पार्षदों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में बच्चों को दूध वितरित कराने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि जलस्तर चेतावनी बिंदु पार करने की सूचना से लोगों में भय का माहौल न बने। प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में भ्रमण करता रहे, ताकि लोगों को भरोसा रहे कि प्रशासन उनके साथ है। मंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों को राहत शिविरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों पर बने गड्ढों को हर हाल में दो दिन के भीतर दुरुस्त कराया जाए।14 गांव प्रभावित, 35 नावें लगाईंजिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए तीन समय भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए शिविरों में 24 घंटे सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बच्चों के लिए दूध और फल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 14 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन और राहत कार्य के लिए 35 नावें लगाई गई हैं। सभी नावों पर एक-एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी टॉर्च के साथ लगाने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 16 बाढ़ राहत चौकियों पर चिकित्सा टीमें तैनात हैं।राहत शिविर पहुंचकर बांटे खाद्यान्न किटबैठक के बाद मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जेपी मेहता राहत शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न किट वितरित किए और लोगों से उनका हालचाल पूछा। मंत्री ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी।