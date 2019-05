चंदौली : पेपर मिल में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ खाक

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक पेपर मिल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। इसमें करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।आग चंदौली जिले के रामनगर आद्योगिक क्षेत्र फेज एक की पेपर मिल में गुरुवार सुबह लगी। जब तक लोग कुछ समझते आग ने विकराल रूप ले लिया। मजदूरों की सूचना पर भेलूपुर से फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां पहुंच कर आग बुझाने में जुट गई हैं। आग से करोड़ों रूपये का सामान जला है।औद्योगिक नगर फेज एक में सालों पुराना गंगा पेपर मिल है। रात की शिफ्ट में सैकड़ों मजदूर इसमें काम कर रहे थे। सुबह को किसी तरह मिल के एक हिस्से में आग लग गई। मजदूरों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग बुझने के बजाय विकराल होती गई।

Chandauli: Fire has broken out in a paper mill in the industrial area under Mughalsarai Kotwali area. Fire tenders are present at the spot. Fire extinguishing operations are underway. pic.twitter.com/IsgS1RoOUI