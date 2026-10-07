पुलिस विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस: जौनपुर, बलिया और गाजीपुर के एसपी बदले, यहां पढ़ें- किसकी कहां हुई तैनाती

2013 बैच के आईपीएस अधिकारी यशवीर सिंह को जौनपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इससे पहले वह बस्ती के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। अब उन्हें बस्ती से हटाकर जौनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जौनपुर के मौजूदा एसपी कुंवर अनुपम सिंह का तबादला कर दिया गया है। उन्हें पुलिस अधीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है।

बलिया के एसपी भी बदले बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को हटाकर बस्ती का एसपी बनाया गया है। वहीं गाजीपुर के एसपी ईरज राजा को बलिया का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। गाजीपुर को मिला नया पुलिस कप्तान गाजीपुर के एसपी ईरज राजा के बलिया तबादले के बाद जालौन के एसपी विनय कुमार सिंह को गाजीपुर का नया एसपी बनाया गया है। विनय कुमार सिंह 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

किस अधिकारी को कहां से कहां भेजा गया ?

यशवीर सिंह — एसपी बस्ती → एसपी जौनपुर

कुंवर अनुपम सिंह — एसपी जौनपुर → एसपी, पीएसी मुख्यालय लखनऊ

ओमवीर सिंह — एसपी बलिया → एसपी बस्ती

ईरज राजा — एसपी गाजीपुर → एसपी बलिया

विनय कुमार सिंह — एसपी जालौन → एसपी गाजीपुर

कुंवर ज्ञानंजय सिंह — एसपी हापुड़ → डीसीपी, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज

कृष्णेश बहादुर — एसपी मऊ → एसपी लोक शिकायत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, लखनऊ

सर्वेश कुमार मिश्रा — सेनानायक, 04वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज → एसपी मऊ

सूरज कुमार राय — एसपी बागपत → एसएसपी मुजफ्फरनगर

पुणेंदु सिंह — एसपी/स्टाफ ऑफिसर टू डीजीपी → एसपी बागपत

मधुवन कुमार सिंह — एसपी/एसपी नगर आजमगढ़ → एसपी हापुड़

सुरेश चंद्र रावत — एसपी/अपर एसपी मथुरा → एसपी जालौन।



इसके अलावा रवीना त्यागी को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी के पद से हटाकर बाराबंकी का एसपी बनाया गया है, जबकि अर्पित विजयवर्गीय को बाराबंकी से हटाकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह संजय कुमार को मुजफ्फरनगर के एसएसपी पद से हटाकर 04वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज का सेनानायक बनाया गया है।