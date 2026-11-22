भगवा वस्त्र पहनकर साधु का वेश धारण कर भिक्षा मांगने के मामले में लंका थाने की पुलिस ने शनिवार देर रात हाफिजुल्लाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी को भिक्षा मांगते हुए पकड़ा गया था। उसने पूछताछ में जो नाम और पता बताया था, पुलिस के सत्यापन में वह गलत पाया गया। इस मामले में चार अन्य संदिग्धों की भी जांच की जा रही है। उनके दस्तावेज और पते का सत्यापन कराया जा रहा है।

विज्ञापन