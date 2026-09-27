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Varanasi News: होटल के कमरे में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, युवक पर प्राथमिकी

Sun, 27 Sep 2026 01:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:48 AM IST
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FIR against youth accused of raping minor in hotel room
वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र निवासी छात्रा को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर बहलाकर ले जाने और होटल के कमरे में जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकी। तहरीर के मुताबिक, छात्रा कक्षा छह में पढ़ती है। 25 सितंबर को सुबह 11:30 बजे राहुल उसे अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर अपने साथ ले गया। शाम करीब 5:30 बजे छात्रा घर लौटी। पूछताछ में उसने परिजनों को बताया कि राहुल उसे एक होटल के कमरे में ले गया था, जहां उसके साथ जबरदस्ती की। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। ब्यूरो
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