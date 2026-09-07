Varanasi News: सोलह शृंगार कर शिक्षिकाओं ने मनाई हरियाली तीज

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चिरईगांव ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में रविवार को हरियाली तीज और शिक्षक दिवस का संयुक्त समारोह आयोजित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी प्रीति सिंह के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में शिक्षिकाओं ने उत्साह से भाग लिया। शिक्षिकाओं ने हरे परिधानों में सोलह शृंगार कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मनोरंजक खेल, सोलह शृंगार के साथ और हरियाली तीज क्वीन प्रतियोगिता हुई। प्रतिभागियों ने नृत्य और संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर सभी ने एक-दूसरे को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दीं। हरियाली तीज क्वीन का खिताब त्र्यंबिका ने जीता। आयोजन सरिता और कल्पना तिवारी ने किया। समारोह में रश्मि त्रिपाठी, अनीता शुक्ला, नमिता सिंह, अनुपमा सिंह, नीलिमा प्रभाकर, सीमा सिंह, साधना सिंह और शशी सिंह सहित कई शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। संवाद