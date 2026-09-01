तैयारी: पेरिस के बिएनाले की तर्ज पर सजेगी काशी, शीर्ष 100 उद्यमियों को जोड़ेंगे; पीएम-सीएम, राज्यपाल को न्योता

काशी अब अपनी कला, संस्कृति और जीवंत विरासत के जरिये वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर नई पहचान बनाने की तैयारी में है। 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक प्रस्तावित काशी बिएनाले में देश-विदेश की कला-संस्कृति और उद्योग जगत की हस्तियां एक मंच पर जुटेंगी।

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आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को निमंत्रण भेजा गया है। इटली, स्पेन, अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों से कला, संस्कृति और उद्यमिता से जुड़े प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। देश के शीर्ष 100 उद्यमियों समेत करीब एक हजार उद्यमियों को आयोजन से जोड़ने की तैयारी है।पेरिस में आयोजित बिएनाले की तर्ज पर काशी को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच के रूप में स्थापित करने की योजना है। आयोजन किसी एक प्रदर्शनी या स्थल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा बनारस इसका हिस्सा होगा। ‘काशी लाइट- सिटी एज सेंसरियम’ थीम पर प्रस्तावित बिएनाले में काशी को केवल देखने की जगह नहीं, बल्कि कला, संगीत, शिल्प, परंपरा, स्वाद, ध्वनि और स्मृतियों के जरिये महसूस किए जाने वाले शहर के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा।भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के मुताबिक इटली, स्पेन, अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों से कला, संस्कृति और उद्यमिता से जुड़े प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इससे काशी में संस्कृति और उद्योग के बीच नए संवाद और सहयोग की संभावनाएं बनेंगी।