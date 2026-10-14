Varanasi News: डांडिया उत्सव में भक्ति और उल्लास के संग थिरके कदम

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महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रमुख उद्योगपति केडी अग्रवाल और सुजाता अग्रवाल, सभापति संतोष अग्रवाल, डॉ. रचना अग्रवाल व मुख्य संयोजक प्रद्युम्न अग्रवाल ने मां दुर्गा के दरबार में विधिवत पूजन-अर्चन, आरती और दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। शाम ढलते ही आकर्षक पारंपरिक व उत्सवी परिधानों में सजी महिलाओं और युवाओं ने मां दुर्गा की विशेष वंदना की। इसके बाद भक्ति और उल्लास से सराबोर संगीतमय माहौल में डांडिया का दौर शुरू हुआ। रंग-बिरंगी रोशनी के बीच नगाड़े संग ढोल बाजे..., छोगाड़ा तारा... और नवरात्रि में गरबा खेलूं... जैसे लोकप्रिय गीतों की धुन पर युवा और महिलाएं देर रात तक झूमते रहे। स्वागत सभापति संतोष अग्रवाल ने किया। मंच संचालन दीपक अग्रवाल ने किया। संयोजन में अर्चना अग्रवाल, मालिनी चौधरी और रीता प्रकाश की प्रमुख भूमिका रही। इस दौरान मुख्य संयोजक प्रद्युम्न अग्रवाल, राजकिशोर चंद्र अग्रवाल, उपसभापति नीरज अग्रवाल, ममता सौमित्र अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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श्री अग्रसेन जयंती और शारदीय नवरात्र पर श्री काशी अग्रवाल समाज की अग्रसेन महिला समिति की ओर से सिगरा स्थित एक लॉन में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में मां दुर्गा की आराधना के साथ समाज के हर आयु वर्ग के लोगों ने पारंपरिक डांडिया और गरबा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा परिसर मां के जयकारों और डांडिया की खनक से गुंजायमान रहा।