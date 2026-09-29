Varanasi News: ई-लॉटरी से चयनित किसानों को मुफ्त मिले सरसों, चना और मटर के बीज

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आराजी लाइन और बड़ागांव विकासखंड के सभागार में पिंडरा विधायक डॉ. अवधेश सिंह मुख्य अतिथि और विधायक डॉ. सुनील पटेल विशिष्ट अतिथि रहे। ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह की मौजूदगी में दोनों विकासखंडों में ई-लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों को सरसों, चना और मटर के निशुल्क बीज दिए गए। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) डॉ. राजेंद्र कुमार सेठ, विनय कुमार मिश्रा, सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) लाल बहादुर पटेल, बीज गोदाम प्रभारी वीरेंद्र गौतम समेत कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी और सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

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सेवा संकल्प अभियान के तहत किसानों को निःशुल्क सरसों, चना और मटर के बीज के मिनी किट वितरित किए गए। आराजी लाइन और बड़ागांव विकासखंड में ई-लॉटरी से चयनित किसानों को बीज दिए गए। किसानों को बताया गया कि जिले में 49,015 पैकेट गेहूं के बीज 50 फीसदी अनुदान पर राजकीय कृषि बीज भंडारों से वितरित किए जाएंगे।