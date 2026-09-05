Varanasi News: विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध, सांसद वीरेंद्र सिंह से मिले किसान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:00 AM IST
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विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को चंदौली स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सांसद वीरेंद्र सिंह से मुलाकात की। किसानों ने अपनी जमीन को आजीविका का प्रमुख साधन बताते हुए अधिग्रहण का विरोध किया। सांसद ने भरोसा दिलाया कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
किसानों का कहना था कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, वही उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। वे अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। कहा कि जमीन छिन जाने के बाद उनके सामने जीवन-यापन का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उनके हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष को सदन से न्यायालय और सड़क तक ले जाया जाएगा। सांसद ने किसानों से एकजुट रहने की अपील की। कहा कि किसानों को अपने बीच सक्रिय दलालों और बिचौलियों से भी सावधान रहना चाहिए। किसानों को भ्रमित कर जिला प्रशासन अथवा सरकार के पक्ष में सीधे जमीन की रजिस्ट्री कराने का प्रयास करने वालों से भी सतर्क रहें।
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किसानों का कहना था कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, वही उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। वे अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। कहा कि जमीन छिन जाने के बाद उनके सामने जीवन-यापन का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उनके हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष को सदन से न्यायालय और सड़क तक ले जाया जाएगा। सांसद ने किसानों से एकजुट रहने की अपील की। कहा कि किसानों को अपने बीच सक्रिय दलालों और बिचौलियों से भी सावधान रहना चाहिए। किसानों को भ्रमित कर जिला प्रशासन अथवा सरकार के पक्ष में सीधे जमीन की रजिस्ट्री कराने का प्रयास करने वालों से भी सतर्क रहें।
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