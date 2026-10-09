सरयू में समा रही किसानों की जमीन: हाजीपुर-गोला पुल के पास खतरा बढ़ा, भारी नुकसान की चिंता; मुआवजे की मांग

बदरहुआ पर 5 और डिघिया पर 14 सेमी बढ़ा जलस्तर

लाटघाट। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को बदरहुआ नाले पर जलस्तर 71.22 मीटर दर्ज किया गया, जो बृहस्पतिवार शाम चार बजे के 71.17 मीटर के स्तर से पांच सेंटीमीटर अधिक है। वहीं, डिघिया नाले पर जलस्तर 70.11 मीटर से बढ़कर 70.25 मीटर पहुंच गया। यहां 14 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। बदरहुआ नाले पर खतरे का बिंदु 71.68 मीटर और अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है। डिघिया नाले पर खतरे का बिंदु 70.40 मीटर तथा अधिकतम जलस्तर 72.59 मीटर निर्धारित है। जलस्तर में लगातार वृद्धि से तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों की चिंता बढ़ गई है।