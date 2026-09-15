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वाराणसी: एयरपोर्ट के आगमन हॉल में अचानक भरभराकर गिरी फॉल सीलिंग, तेज आवाज सुनकर सहम गए यात्री

Tue, 15 Sep 2026 12:31 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 15 Sep 2026 12:31 PM IST
सार

वाराणसी एयरपोर्ट के आगमन हॉल में अचानक ऊपर लगी फॉल सीलिंग का एक हिस्सा नीचे गिर गया। आवाज इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए यात्रियों के बीच अफरातफरी का माहौल बन गया। 

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False ceiling suddenly collapsed in airport arrival hall in Varanasi
एयरपोर्ट का आगमन हॉल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आगमन हॉल में रविवार रात फॉल सीलिंग का एक हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा। तेज आवाज सुनकर यात्री सहम गए। गनीमत रही कि उसकी चपेट में कोई यात्री या कर्मचारी नहीं आया। मौके पर मौजूद एक सफाईकर्मी भी बाल-बाल बच गया। घटना रविवार रात 9 बजे की है। 

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एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि उस समय विमानों के आगमन के बाद हॉल में यात्रियों की भीड़ थी। 100 यात्री वहां मौजूद थे, जिनमें कुछ विदेशी पर्यटक भी थे। अचानक ऊपर लगी फॉल सीलिंग का एक हिस्सा नीचे गिर गया। आवाज इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए यात्रियों के बीच अफरातफरी का माहौल बन गया। 
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सीलिंग गिरने वाली जगह पर सफाई का का चल रहा था। संयोग से सफाईकर्मी समय रहते वहां से हट गया। एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि रविवार रात टर्मिनल बिल्डिंग के आगमन हॉल में फॉल सीलिंग का एक हिस्सा गिरा था। घटना में किसी यात्री या कर्मचारी को चोट नहीं आई है। इसे सोमवार को ठीक कराया गया।

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