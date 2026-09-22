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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Even after nine days, the person who dumped the sack into the sewer remains unarrested; Congress demands answers

Varanasi News: नौ दिन बाद भी सीवर में बोरा डालने वाले गिरफ्तार नहीं, कांग्रेस ने मांग जवाब

Tue, 22 Sep 2026 02:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:09 AM IST
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Even after nine days, the person who dumped the sack into the sewer remains unarrested; Congress demands answers
शिवाला पर सीवर का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। संवाद - फोटो : credit
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने शिवाला में सीवर के अंदर बोरा मिलने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सोमवार को अग्रवाल रेडियो चौराहा पहुंचकर जायजा लिया। लोगों से बातचीत कर सीवर, जलनिकासी और क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली।
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प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नौ दिन बाद भी सीवर में बोरा डालने वाले गिरफ्तार नहीं हुए हैं। डबल इंजन की सरकार जनता के सामने सच्चाई लाए। चेतावनी दी कि सच्चाई सामने नहीं आई तो प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जलकल विभाग की तहरीर के बावजूद दोषियों की पहचान नहीं हुई है। कहा कि घटना स्थल पर स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आसपास के कैमरों की फुटेज चेक कर दोषियों का पता लगाया जा सकता है। सरकार को आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करनी चाहिए। किसी ने जानबूझकर सीवर में बोरा डाला है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। अगर आरोप गलत है तो सच्चाई जनता के सामने रखी जाए। इस मौके पर सतनाम सिंह, अरुण सोनी, वकील अंसारी, चंचल शर्मा, प्रवीण प्रकाश, सुनील श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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