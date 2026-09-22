दुर्गा पूजा 2026: मिनी बंगाल बनेगी काशी, स्थापित होगी यूपी की सबसे बड़ी 30 फीट की मां दुर्गा की प्रतिमा

जोड़ एलियन से लेकर महिला सशक्तीकरण तक, मूर्तियों में दिखेगी विविधता

काशी के मूर्तिकारों ने आस्था के साथ समसामयिक विषयों और आधुनिकता का अनूठा संगम पेश किया है। इस बार जिम स्पोर्टिंग क्लब, शारदा संघ और रामकृष्ण मठ सहित कई प्रमुख पंडालों में इस वर्ष कुछ बेहद अनोखी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। चेतगंज स्थित विद्यार्थी स्पोर्टिंग क्लब में मां दुर्गा को ‘एलियन’ रूप में दर्शाया गया है, जबकि नवाबगंज दुर्गाकुंड में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के चेहरे से प्रेरित प्रतिमा बनाई गई है। वहीं, एक पंडाल में 14-15 फीट ऊंचे सिंह पर हंसमुख कन्या के रूप में भगवती विराजमान हैं। आधुनिक तकनीक के जरिये तुलसीपुर के गोल्ड स्पोर्टिंग क्लब में इलेक्ट्रॉनिक झांकी से नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है, जहां छेड़खानी करने वाले का शिक्षिका दुर्गा रूप धरकर वध करती है। इसके अलावा, पान दरीबा में हाई-टेक भूत बंगला और गीता मंदिर में असुर वध का जीवंत दृश्य भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।