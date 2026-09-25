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Varanasi News: बैंक हड़ताल से पहले कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करने की मांग

Fri, 25 Sep 2026 02:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:50 AM IST
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Employees staged a protest ahead of the bank strike, demanding the implementation of a five-day banking week
अपनी मांगों को लेकर नदेसर के इंडियन बैंक की शाखा पर प्रदर्शन करते विभिन्न बैंके के कर्मचारी। अम
वाराणसी। 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित तीन दिवसीय अखिल भारतीय बैंक हड़ताल के समर्थन में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की वाराणसी इकाई ने बृहस्पतिवार को नदेसर स्थित इंडियन बैंक के अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। शाम 5:30 बजे हुए प्रदर्शन में भारी बारिश के बावजूद 200 से ज्यादा बैंककर्मी शामिल हुए। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करने, सरकार की एकतरफा और भेदभावपूर्ण पीएलआई योजना का कार्यान्वयन स्थगित रखने और उसे यूनियनों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के जरिये संशोधित करने की मांग की। इसके अलावा लंबित मुद्दों के समाधान की मांग भी उठाई गई। यूएफबीयू वाराणसी इकाई के सह संयोजक संजय शर्मा के नेतृत्व में हुई सभा में आरबी चौबे, अनंत मिश्रा, प्रमोद द्विवेदी, आशीष श्रीवास्तव, नरेंद्र कुमार मौजूद रहे।
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