Varanasi News: अखरी गांव में एकल विद्यालय वनयात्रा, बच्चों संग मनाई दिवाली

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उन्होंने एकल विद्यालय अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला। भाटिया ने कहा कि यह अभियान ग्रामीण समाज में शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और स्वावलंबन को बढ़ावा देता है। मुख्य अतिथि सी. ए. जमुना शुक्ला ने कहा कि सक्षम व्यक्ति का छोटा सहयोग भी बच्चे के जीवन में शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य ला सकता है। प्रशांत अग्रवाल, निदेशक डोनर्स रिलेशन ने एकल विद्यालय के उद्देश्यों की जानकारी दी।बच्चों ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों को पठन-पाठन सामग्री वितरित की गई। साथ ही उन्हें उपहार और मिठाइयां भी दी गईं। कार्यक्रम के अंत में प्रमोद जायसवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया।