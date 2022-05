{"_id":"628dc446e1c3f42b0766d58e","slug":"education-news-preparation-for-start-ma-in-kashi-study-course-in-bhu-four-more-courses-will-also-begain","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Education: बीएचयू में एमए इन काशी स्टडी कोर्स चलाने की तैयारी, चार और कोर्स भी शुरू होंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 25 May 2022 11:23 AM IST