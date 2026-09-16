Varanasi News: कोचिंग डिपो में निरीक्षण करने पहुंचे डीआरएम

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मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन ने कोचिंग डिपो, बनारस का निरीक्षण कर अनुरक्षण कार्यों और मानकों की समीक्षा की। उन्होंने कोच की सफाई और मरम्मत में निर्धारित मानकों का पालन करने के साथ ही कार्यों की नियमित निगरानी पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने कोच अल्टरेशन इंस्ट्रक्शन (सीएआई) की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। कोचिंग डिपो अधिकारी हरिशंकर कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न मॉडिफिकेशन कार्यों की प्रगति बताई। डीआरएम ने सेंटर बफर कप्लर (सीबीसी) की कार्यप्रणाली, लोको एवं पावर कार में लगे वर्टिकल रेस्ट्रिक्टर, वेस्टीब्यूल फॉल प्लेट के संयोजन और उनमें किए गए मॉडिफिकेशन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोच की खिड़कियों में लगी एल्यूमिनियम बार/रॉड और इमरजेंसी विंडो के रिप्लेसमेंट कार्य की प्रगति भी देखी। मेकेनाइज्ड लॉन्ड्री की क्षमता बढ़ाने के लिए नई बिल्डिंग के निर्माण और रेनोवेशन कार्य की समीक्षा की। डीआरएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोचिंग डिपो में किए जा रहे सभी तकनीकी कार्यों में गुणवत्ता, संरक्षा और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (सीएंडडब्ल्यू) अभिषेक राय ने विभिन्न कार्यों की जानकारी दी।