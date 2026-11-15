Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Don't consider the temple a tourist spot, it is a centre of spiritual energy: Swami Omkarananda

मंदिर को पर्यटन स्थल न समझें, आध्यात्मिक ऊर्जा का है केंद्र : स्वामी ओंकारानंद

Sun, 15 Nov 2026 01:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Don't consider the temple a tourist spot, it is a centre of spiritual energy: Swami Omkarananda
वाराणसी। पुदुचेरी के ओंकार आश्रम के महाधिपति तपस्वी स्वामी ओंकारानंद 30 दिवसीय काशी प्रवास पर हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से मंदिरों में पारंपरिक वस्त्र पहनने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पुरुषों को धोती-कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहननी चाहिए। मंदिर केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। स्वामी ओंकारानंद ने श्रद्धालुओं से मंदिरों की मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शालीन परिधान मन में श्रद्धा और पवित्रता का संचार करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। आश्रम की सेवाएं पिछले 15 वर्षों से वाराणसी में भी जारी हैं। स्वामी जी अपने प्रवास के दौरान श्री काशी विश्वनाथ का 1008 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक करेंगे। शिवाला और हनुमान घाट पर भव्य गंगा पूजन और आरती होगी। नगवां और अस्सी घाट पर जरूरतमंदों को अन्नदान किया जाएगा और साड़ियों का वितरण होगा। आश्रम की गौशाला में भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण और गौसेवा भी की जाती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed