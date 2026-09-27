फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   DNA from Rajasthanis most closely matches that of people from Madhya Pradesh and Gujarat.

Varanasi News: मध्य प्रदेश और गुजरात से सबसे अधिक मिलता है राजस्थानियों का डीएनए

Sun, 27 Sep 2026 02:00 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
DNA from Rajasthanis most closely matches that of people from Madhya Pradesh and Gujarat.
बीएचयू के वैदिक विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन अति​थि। स्वयं - फोटो : Self
बीएचयू के वैदिक विज्ञान केंद्र में चल रही अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में शनिवार को ‘राजस्थान पुरातनता और परिवर्तन’ पर चर्चा की गई। इस दौरान बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने अपने शोध-आधारित व्याख्यान के माध्यम से बताया कि राजस्थानियों का डीएनए पाकिस्तान से नहीं बल्कि मध्यप्रदेश और गुजरात से अधिक मिलता है।
विज्ञापन

वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री द्वारा आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी में प्रो. चौबे ने राजस्थान की विभिन्न जातियों और जनजातियों पर किए गए अपने दीर्घकालिक डीएनए अध्ययन के परिणाम के बारे में बताया। कहा कि राजस्थान की आबादी का आनुवंशिक स्वरूप पश्चिम की ओर पाकिस्तान की ओर झुकने के बजाय भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य-पश्चिमी भूभाग, विशेषकर मध्य प्रदेश और गुजरात, के साथ सर्वाधिक निकटता रखता है। बताया कि टीम की ओर से किए गए जीनोम-व्यापी विश्लेषण से यह बार-बार सामने आया है कि राजस्थान की अध्ययनित आबादियाँ उत्तर-मध्य भारत की आबादियों से अधिक आनुवंशिक समानता रखती हैं, न कि सीमा पार पाकिस्तानी आबादियों से। इस जेनेटिक अध्ययन, जिसमें मीणा, गुज्जर तथा राजस्थान की मिश्रित आबादी के 669 व्यक्तियों के आँकड़े शामिल थे। व्याख्यान का सबसे चर्चित हिस्सा राजस्थान की जातियों और जनजातियों में पाए गए लगभग 52,000 वर्ष पुराने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वंशों का प्रस्तुतीकरण रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed