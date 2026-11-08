दीपावली: एयर शो की तर्ज पर अलर्ट रहेगा स्वास्थ्य विभाग, 64 केंद्रों पर एंबुलेंस रहेगी तैनात; सीएमओ के निर्देश
वाराणसी में बड़े आयोजनों के दौरान एयर शो की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहेगा। इसके लिए 64 स्वास्थ्य केंद्रों पर एंबुलेंस तैनात की जाएंगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को भी मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने घायलों और बीमार लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की है।
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दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आतिशबाजी के त्योहार पर स्वास्थ्य विभाग पूरे जिले में एयर शो मॉडल लागू करेगा। सीएमओ डॉ. एनपी सिंह के मुताबिक, अक्तूबर में तीन दिवसीय एयर शो के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने जिस तत्परता और सटीक प्रबंधन से लाखों की भीड़ के बीच मेडिकल इमरजेंसी को संभाला था, उसी सफल मॉडल को अब दीपावली पर लागू किया गया है।
त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति, आगजनी या दुर्घटना से निपटने के लिए जिले के 64 स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे एंबुलेंस तैनात रहेंगी। एयर शो के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जीरो-डिले ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था तैयार की थी।
सीएमओ ने जारी किए निर्देश
कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग और रूट डायवर्जन के जरिये आपातकालीन वाहनों को बिना रुकावट सुरक्षित निकाला गया था। दीपावली पर भी पटाखों और बाजारों की भीड़ के कारण उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए यही रणनीति अपनाई गई है।
प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल और पं. दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल से रियल-टाइम कनेक्ट रखा गया है। आवश्यकता पड़ी तो ग्रीन कॉरिडोर एक्टिवेट किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल कर सकते हैं।
जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल में बर्न वार्ड, अतिरिक्त बेड, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और जीवनरक्षक दवाएं रिजर्व रखी गई हैं। मामूली रूप से झुलसे मरीजों का इलाज स्थानीय केंद्र पर होगा, जबकि गंभीर मामलों में ग्रीन कॉरिडोर के जरिये मरीज सीधे जिला अस्पताल पहुंचेंगे। 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। - डॉ. एनपी सिंह, सीएमओ।