धनतेरस: काशी में होगी धनवर्षा, शुभ मुहूर्त में खरीदारी करेंगे लोग, 4000 करोड़ के कारोबार का अनुमान

वाराणसी सराफा एसोसिएशन के अनुसार, धनतेरस पर सराफा से 1000 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है। त्योहारी छूट और डिलीवरी की होड़ के चलते दोपहिया और चार पहिया वाहनों के शोरूम रात 11 बजे तक खुले रहे। दोपहिया, चार पहिया और प्रीमियम स्मार्टफोन्स की प्री-बुकिंग में जीरो डाउनपेमेंट और आसान ईएमआई स्कीम वॉल्यूम बढ़ाने में मुख्य कारक साबित हो रही हैं।



सिगरा और रथयात्रा के बाजारों में बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी, डबल-डोर रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए देर रात शो रूम पर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। ठठेरी बाजार और लक्सा स्थित बर्तन मंडियों में पीतल और तांबे के कलश, पूजा थाली और आधुनिक किचन सेट खरीदने के लिए देर रात तक परिवार पहुंचे।



