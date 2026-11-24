काशी के घाटों पर घूमते हुए अब पर्यटकों को इतिहास, धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए गाइड तलाशने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल ही उन्हें हर घाट की कहानी सुनाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसके लिए जीपीएस आधारित 'वाराणसी 84 घाट्स ऑडियोबुक-ऑडियो टूर' शुरू किया है। इसकी मदद से देश-विदेश से आने वाले पर्यटक अपनी पसंद की भाषा में काशी के सभी 84 घाटों का इतिहास और उनसे जुड़ी मान्यताएं सुन और पढ़ सकेंगे।

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पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल ऑडियो टूर की खासियत यह है कि इसमें सभी 84 घाटों के लिए अलग-अलग ऑडियो अध्याय तैयार किए गए हैं। इनमें घाटों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व की जानकारी दी गई है। पर्यटक पैदल घाटों पर घूमते हुए या नाव से गंगा की सैर करते समय इन कहानियों को सुन सकते हैं।