शिव भजनों की धुन पर होगी आसमानी आतिशबाजी

पर्यटन मंत्री ने बताया कि 10 मिनट तक चलने वाले इस विशेष शो में भगवान शिव को समर्पित संगीतमय ट्रैक बजेंगे। इन्हीं धुनों के साथ तालमेल बिठाते हुए आसमान मैं रंग-बिरंगे पैटर्न और आकर्षक आकृतियां उभरेंगी। देश में पहली बार 8 इंच के विशेष शेल्स और माल्टा शैली की आकृतियां शो का संयोजन कर रही संस्था ऐक्सिस कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय प्रताप सिंह ने बताया कि देव दीपावली पर भारत में पहली बार 8 इंच के विशेष आतिशबाजी शेल्स का उपयोग किया जाएगा। यह आतिशबाजी पूरी तरह प्रदूषण रहित (ग्रीन) होगी।



अधिकारी बोले

देव दिवाली काशी की सनातन परंपरा और वैश्विक पर्यटन का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। इस बार लाखों दीपों की आभा के साथ पहली बार भव्य ड्रोन शो, लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव देगी। -दिनेश कुमार, संयुक्त निर्देशक, पर्यटन विभाग