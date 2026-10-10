देव दीपावली: विदेशी ग्रुप ने 5 लाख में बुक किया अलकनंदा क्रूज, 15 लाख में सैम मानिकशॉ; अब नाव-बजड़ों का सहारा

काशी की देव दीपावली देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पर्यटक काफी पहले से क्रूज की बुकिंग कराने में जुट जाते हैं। इस बार देव दीपावली 24 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार क्रूज की मांग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अलकनंदा क्रूज को एक विदेशी समूह ने पांच लाख रुपये में बुक कराया है।



महंगी बुकिंग के बावजूद पर्यटक गंगा से देव दीपावली का नजारा देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। विदेशी पर्यटकों के लिए यह आयोजन काशी की संस्कृति, परंपरा और गंगा घाटों की भव्यता को करीब से देखने का खास अवसर होता है। क्रूज का सफर अधिकतम 4 घंटे का होगा। शाम 5.30 बजे से लेकर रात के 9.30 बजे तक क्रूज यात्रियों को गंगा में सफर के साथ देव दीपावली का नजारा दिखाएंगे।



देव दीपावली से पहले ही अलकनंदा और सैम मानिकशॉ क्रूज की बुकिंग फुल हो गई है। विवेकानंद और भागीरथी क्रूज वीवीआईपी के लिए रिजर्व हैं। गंगोत्री क्रूज में ठहरने की व्यवस्था के अनुसार बुकिंग ली गई है। फिलहाल कोई सीट खाली नहीं है। - विकास मालवीय, निदेशक, अलकनंदा क्रूजलाइन लिमिटेड