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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Demand to name the ropeway station after Kishore Kumar

Varanasi News: रोप-वे स्टेशन का नाम किशोर कुमार पर रखने की मांग

Wed, 14 Oct 2026 01:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:57 AM IST
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Demand to name the ropeway station after Kishore Kumar
भारतीय सिनेमा के गायक किशोर कुमार की 39वीं पुण्यतिथि पर काशी में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। डर्बीशायर क्लब के सदस्यों ने शहर के निर्माणाधीन रोप-वे स्टेशन का नामकरण इस महान फनकार के नाम पर करने की मांग की। पुण्यतिथि के अवसर पर क्लब के सदस्यों ने पितरकुंडा स्थित ऐतिहासिक कुंड में मछलियों को दाना डाला और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने किशोर दा के अप्रतिम योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने करीब 1200 फिल्मों में 2600 से अधिक गीतों को अपनी अनूठी आवाज दी। श्रद्धांजलि सभा में हैदर, गुफरान अहमद, अशरफ, चिंतामणि बनारसी, विक्की यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे।
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