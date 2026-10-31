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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Delhi-Varanasi Vande Bharat sleeper train Inauguration PM Modi calls it historic day

'यात्रियों का सफर होगा बेहतर': पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक दिन, दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ

Sat, 31 Oct 2026 04:31 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी।
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 31 Oct 2026 04:31 PM IST
सार

देश की दूसरी और उत्तर प्रदेश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के उद्घाटन को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। 

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Delhi-Varanasi Vande Bharat sleeper train Inauguration PM Modi calls it historic day
पीएम नरेंद्र मोदी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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काशी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली और काशी के बीच रेल यात्रियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। शनिवार को काशी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ बनारस स्टेशन से किया गया है। इस नई ट्रेन से यात्रियों के समय की बचत होगी और उनका यात्रा अनुभव भी बेहतर होगा।

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यह देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली भी लगाई गई है। इस ट्रेन की शुरुआत से दोनों शहरों के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा। यात्रियों को अब अधिक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा।
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ट्रेन की खासियत
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों के लिए कई उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें आरामदायक स्लीपर बर्थ और व्यक्तिगत चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं। ट्रेन में बेहतर प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छ शौचालय भी हैं। सुरक्षा के लिए इसमें उन्नत निगरानी प्रणाली और आपातकालीन सुविधाएं दी गई हैं। यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगी।

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