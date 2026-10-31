'यात्रियों का सफर होगा बेहतर': पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक दिन, दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ

काशी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली और काशी के बीच रेल यात्रियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। शनिवार को काशी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ बनारस स्टेशन से किया गया है। इस नई ट्रेन से यात्रियों के समय की बचत होगी और उनका यात्रा अनुभव भी बेहतर होगा।

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दिल्ली और काशी के बीच रेल यात्रा करने वालों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। काशी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से समय की बचत के साथ ही उनका अनुभव बेहतर होने वाला है। आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित यह देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। — Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2026

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यह देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली भी लगाई गई है। इस ट्रेन की शुरुआत से दोनों शहरों के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा। यात्रियों को अब अधिक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा।वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों के लिए कई उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें आरामदायक स्लीपर बर्थ और व्यक्तिगत चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं। ट्रेन में बेहतर प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छ शौचालय भी हैं। सुरक्षा के लिए इसमें उन्नत निगरानी प्रणाली और आपातकालीन सुविधाएं दी गई हैं। यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगी।