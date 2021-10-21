Varanasi News: शनिदेव का किया शृंगार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:14 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:14 AM IST
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ब्लॉक क्षेत्र के भिडिऊरा गांव के गरीबी तारा और फकीरपुर बैदा स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर में शनिवार को शनिदेव का शृंगार किया गया। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए लोगों की भीड़ रही। शनिदेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। फूल-मालाओं से शनिदेव की प्रतिमा सजाई गई। दर्शन पूजन करके लोगों ने न्याय के देवता से सुख-समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बैदा के पुजारी विनय महराज, सुबाष मौर्या, सुरज तिवारी, राहुब बिंद आदि मौजूद रहे।
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