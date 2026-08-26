महिला जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत: डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा; थाने में तहरीर

प्रसूता की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल परिसर में विरोध जताते हुए संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले की जानकारी लेने के साथ ही स्थिति को नियंत्रित कराया।



मृतका के जेठ और पीआरडी जवान प्रमोद ने बताया कि मामले में संबंधित डॉक्टर के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर दी गई है। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।



इस संबंध में महिला जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. नीलेश श्रीवास्तव ने बताया कि घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। समिति घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।