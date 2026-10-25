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Varanasi News: राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो में काशी की बेटी ने जीता कांस्य

Sun, 25 Oct 2026 02:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:42 AM IST
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Daughter of Kashi wins bronze at National School Taekwondo Championship
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए काशी की बेटी ने कांस्य पदक जीता है। अंडर-17 आयुवर्ग में आयुषी सिंह ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रीनगर में 22 से 26 अक्तूबर तक खेली गई। इसमें वाराणसी की पांच, गाजीपुर की तीन और जौनपुर की एक खिलाड़ी शामिल रहे।
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