विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहला मामला बठिंडा की थाना नहर कॉलोनी क्षेत्र से संबंधित है। परसराम नगर निवासी साहिल पुत्र लच्छमण दास ने 24 नवंबर को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी करीब 11 वर्षीय बेटी स्नेह लता को शादी का झांसा देकर अपने साथ कहीं ले गया है। परिजनों ने बच्ची के अपहरण की आशंका जताई है। शिकायत के आधार पर थाना नहर कॉलोनी पुलिस ने 24 नवंबर 2026 को एफआईआर नंबर 372 दर्ज की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) और 87 के तहत मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है।दूसरा मामला जिले के थाना बालियांवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नंदगढ़ कोटड़ा का है। यहां की निवासी वीरपाल कौर पत्नी सीता राम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 23 नवंबर को गांव रामनिवास निवासी हरमन सिंह पुत्र बादल सिंह उसकी करीब 17 वर्षीय बेटी सलोचना को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना बालियांवाली पुलिस ने 24 नवंबर को आरोपी हरमन सिंह के खिलाफ एफआईआर नंबर 143 दर्ज की है। यह मामला भी बीएनएस की धारा 137(2) और 87 के तहत दर्ज किया गया है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस टीमों द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। लापता लड़कियों की बरामदगी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा।